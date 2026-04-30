ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanı Jerome Powell'in görev süresi sona erdikten sonra Fed'de kalmak istediğini açıklamasının ardından eleştiride bulundu.

"ÇOK GEÇ"

Trump Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, "Jerome “Çok Geç” Powell, başka hiçbir yerde iş bulamadığı için Fed'de kalmak istiyor; kimse onu istemiyor dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent Fox Business‘a verdiği röportajda, Powell'in Fed başkanlığı görevi sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalmaya devam etme kararının Fed geleneği ile bağdaşmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Bessent, " Kurumsal değerlere önem verdiğini söyleyen biri için bu son derece alışılmadık bir durum bu karar tüm Fed normlarını ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.