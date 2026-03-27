Arete Project’in 16. yılına özel hazırlanan "Sanat dolu on altı yıl" başlıklı sergisi, Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında kapılarını açtı. Sergi, dünya sanatının ikonik isimleri ile Türk resminin ustalarını “kurumsal bellek” teması etrafında bir araya getiriyor. Farklı dönemlerden ve coğrafyalardan sanatçıları buluşturan seçkide, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Nuri İyem’e, Devrim Erbil’den Mehmet Güleryüz’e uzanan Türk resminin önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor.

Bu isimlere Andre Lanskoy, Andre Masson, Hans Hartung, Joan Miró ve Salvador Dalí gibi modern sanatın uluslararası ölçekte etkili figürleri eşlik ediyor. Farklı estetik anlayışların ve tarihsel kırılmaların izini süren seçki, izleyiciye aynı zamanda bir sanat tarihi okuması sunuyor.Emre Sefer tarafından kurulan Arete Project, 16 yıldır disiplinler arası üretimi ve eleştirel bakışı merkeze alan bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Bu yılki sergi, "kurumsal bellek" kavramı etrafında şekillenerek, sanatın yalnızca estetik bir üretim değil; aynı zamanda hafıza, aktarım ve yüzleşme alanı olduğunu hatırlatıyor.

"Sanat dolu on altı yıl" başlığıyla kurgulanan seçki, geçmişin izlerini bugünün bakışıyla yeniden kurarken, farklı kuşaklar ve coğrafyalar arasında yeni karşılaşmaların da kapısını aralıyor. Sergi, sanat tarihinin sürekliliğini ve kırılmalarını aynı anda görünür kılan bir bütünlük sunuyor.

Arete Project’in 16. yıl sergisi, 29 Mart’a kadar ATO Congresium’da, Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında ziyaret edilebilecek. Stand F04-F05 (Kat 2) numaralı alanda yer alan serginin proje sahipliğini Arete Project üstlenirken, proje yapımcılığını Emre Sefer, danışmanlığını Şahika Ünal, kreatif direktörlüğünü Sonat Alkan yürütüyor. Koordinasyon Bengüsu Aleyna Demirci tarafından sağlanırken, sosyal medya yönetimini Elif Naz Genel üstleniyor.