Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 verileri, Türkiye’nin isim geleneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır listenin başında yer alan Mehmet ve Fatma isimleri, 2025 yılında da en çok kullanılan isimler kategorisinde liderliğini sürdürdü. Ancak verilerdeki detaylar, kültürel bir değişimin de sinyallerini veriyor.

ERKEKLERDE GELENEKSEL İSİMLER İLK ÜÇTE

Türkiye genelinde erkek ismi dendiğinde akla gelen ilk üç isim değişmedi:

Mehmet: 1 milyon 271 bin 896 kişi

Mustafa: 1 milyon 57 bin 634 kişi

Ahmet: 857 bin 105 kişi

Listenin devamında Ali, Hüseyin, Hasan ve Murat gibi köklü isimler yer alırken; Yusuf ve Ömer gibi isimlerin de üst sıralardaki yerini koruduğu görüldü.

KADIN İSİMLERİNDE FATMA VE AYŞE ÖNE ÇIKIYOR

Kadınlarda en yaygın isim yine Fatma oldu. Türkiye genelinde 1 milyon 152 bin 158 kadın bu ismi taşıyor. Fatma’yı takip eden isimler ise şöyle:

Ayşe: 906 bin 873 kişi

Emine: 776 bin 708 kişi

Hatice: 709 bin 426 kişi

Zeynep: 707 bin 953 kişi

Son yıllarda popülerliği artan Elif, Meryem ve Zeynep gibi isimlerin toplam nüfustaki ağırlığı da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

METMET VE FATMA SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Haberin en çarpıcı noktası ise popüler isimlerdeki erime oldu. Geleneksel isimlere olan yönelimin azalması, rakamlara doğrudan yansıdı. 2018 yılından bu yana:

Mehmet ismini taşıyanların sayısı 90 bin 62 kişi azaldı.

Fatma ismini taşıyanların sayısı 83 bin 670 kişi geriledi.

Toplamda 175 bin kişilik bu devasa düşüş, yeni nesil ebeveynlerin artık daha modern veya farklı isimlere yöneldiğini kanıtlar nitelikte.

TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN 5 SOYADI

İsimlerin aksine, Türkiye'nin en yaygın soyadı olan "Yılmaz" sayısındaki artış devam ediyor. 2018'de 1 milyon 134 bin olan "Yılmaz" ailesi, 2025 itibarıyla 1 milyon 177 bin 896 kişiye ulaştı.

Sıra Soyadı Kişi Sayısı

1 Yılmaz 1.177.896

2 Kaya 899.722

3 Demir 876.934

4 Çelik 717.655

5 Yıldız 697.080

Listenin devamında Şahin, Yıldırım ve Öztürk gibi soyadları da milyonlara yaklaşan sayılarıyla Türkiye'nin en büyük aile gruplarını oluşturmaya devam ediyor.