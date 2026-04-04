Geçen yıl Türkiye’de toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Kız bebeklere en çok “Alya” ismi konulurken, erkek bebeklerde ise “Alparslan” zirveye yerleşti.

Kız bebek isimlerinde Alya’yı Defne ve Gökçe takip ederek yılın en popüler üç ismi oldu. Peki bu isimler bölgeler ve iller bazında nasıl dağıldı? Hangi isimler hangi şehirlerde daha sık tercih edildi? İşte 2025’in dikkat çeken isim trendleri ve bölgesel dağılım detayları…

BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

MARMARA BÖLGESİ

Alya: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Bilecik.

Gökçe: Balıkesir.

Defne: Kırklareli, Yalova.

EGE BÖLGESİ

Alya: İzmir, Aydın, Denizli, Muğla.

Gökçe: Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya.

Umay: Çanakkale.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Gökçe: Ankara, Konya, Karaman, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat.

Alya: Eskişehir, Kırıkkale (Asya ismiyle eşit miktarda).

AKDENİZ BÖLGESİ

Alya: Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay (Gökçe ile birlikte).

Gökçe: Isparta, Burdur, Hatay (Alya ile birlikte).

KARADENİZ BÖLGESİ

Alya: Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop.

Gökçe: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat.

Asel: Artvin.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Alya: Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Kars.

Gökçe: Erzurum, Erzincan, Tunceli.

Asel: Ağrı, Van.

Umay: Ardahan.

Zeynep: Iğdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Zeynep: Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman.

Asel: Siirt.

Lina: Şırnak.

Elisa: Hakkari.

2025 yılında en çok tercih edilen kız bebek isimleri sırasıyla Alya, Defne ve Gökçe oldu. Kırıkkale ilinde ise Asya ve Alya isimleri tam olarak eşit oranda tercih edilerek ilginç bir istatistik oluşturdu.