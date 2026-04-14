

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2025 yılının son çeyreğine ilişkin BTK raporu, internet kullanım alışkanlıklarının büyük ölçüde video içerik, sosyal medya ve sabit bağlantılar etrafında şekillendiğini gösterdi.

Toplam internet trafiğinin önemli bir kısmını medya akış platformları oluşturuyor. Rapora göre bu oran yüzde 65,8 seviyesinde. Web trafiği yüzde 14,7 ile ikinci sırada yer alırken, mesajlaşma uygulamaları yüzde 5,4 ve online oyunlar yüzde 3,3 ile daha düşük bir paya sahip.

İnternet trafiğinin büyük bölümü sabit hatlar üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Toplam trafiğin yüzde 83,5’i sabit bağlantılardan gelirken mobil bağlantıların payı yüzde 16,5’te kalıyor. Benzer bir tablo indirme ve yükleme trafiğinde de görülüyor. Download işlemlerinin yüzde 83,3’ü sabit hatlardan yapılırken upload tarafında bu oran yüzde 86,1’e çıkıyor. Mobil ağların katkısı her iki alanda da oldukça sınırlı kalıyor.

YOUTUBE İLK SIRADA

Uygulama bazlı trafik dağılımında ise YouTube açık ara öne çıkıyor. Kullanıcıların internet trafiğinin yüzde 44,3’ü YouTube üzerinden gerçekleşiyor. Onu yüzde 17 ile Instagram ve yüzde 4,7 ile TikTok takip ediyor.

İçerik üretimi tarafında da benzer bir tablo bulunuyor. Son bir yıl içerisinde en fazla içerik üreten platform %39,7 ile YouTube olurken Instagram %13,5 ile ikinci sırada yer alıyor.

EN ÇOK KULLANILAN MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

Mesajlaşma uygulamaları incelendiğinde ise sosyal medya tabanlı platformların öne çıktığı görülüyor. Anlık mesajlaşma trafiğinin yüzde 64,1’i Instagram üzerinden gerçekleşirken Facebook yüzde 15,2, WhatsApp yüzde 10,9 ve Telegram yüzde 7,4 pay alıyor. Bu tablo, kullanıcıların klasik mesajlaşma uygulamalarından ziyade sosyal medya entegrasyonlu iletişim araçlarına yöneldiğini gösteriyor. Sesli ve görüntülü görüşmelerde ise WhatsApp %55,9 ile liderliğini korurken Facebook ve FaceTime daha düşük oranlarda takip ediyor.

Online oyun tarafında Steam %35,6 ile ilk sırada yer alıyor. PlayStation yüzde 21,9, Epic Games %9 ve Xbox yüzde 5,3 ile onu izliyor.

Bulut depolama hizmetlerinde ise iCloud yüzde 64’lük pay ile açık ara lider konumda bulunuyor. Google Cloud Storage yüzde 6,8 ve Google Fotoğraflar yüzde 5,7 ile daha geriden takip ediyor.