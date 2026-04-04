Mercan Rakı markasının üretimini gerçekleştiren Tariş Üzüm’ün sermayesini temsil eden payların yüzde 60’lık kısmının devri için Anadolu Grubu Holding, 26 milyon dolarlık bir tutar üzerinden resmi alım ve satım sözleşmesine imza attı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında bira dışındaki kategorilere de odaklanarak tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunan bir içecek şirketine dönüşme stratejimiz doğrultusunda Şirketimiz ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında, Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Tariş Üzüm") sermayesini temsil eden payların %60'ının Tariş Üzüm'ün kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olmak üzere, 26 milyon USD bedel ile satın alınmasına ("İşlem-1") yönelik bir ön protokol imzalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Ayrıca, devralma işleminin tamamlanması ve distile alkol kategorisine ilişkin tüm faaliyetlerin, Şirketimiz bilançosu üzerindeki olası etkileri asgari düzeyde tutmak amacıyla, ana hissedarımız AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("Anadolu Grubu") ile ortak bir çatı altında yeniden yapılandırılmasına ("İşlem-2") karar verildiğine yine bu özel durum açıklamasında yer verilmişti.
İşlem-2 kapsamında Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş. Tariş Üzüm paylarını satın alacak şirket olarak belirlenmiştir. Buna göre Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının %50,10'u Şirketimiz, %49,90'ı Anadolu Grubu tarafından devralınmıştır.
İşlem-1 kapsamında ise, Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş. ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında bugün Tariş Üzüm'ün sermayesinin %60'ına tekabül eden paylarının 26 milyon USD tutarındaki öngörülen bedel üzerinden devralınmasına ilişkin Pay Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Satın alım bedeli, Sözleşme'de yer alan hükümler uyarınca, Tariş Üzüm'ün kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan işletme sermayesi ve finansal borç düzeltmeleri sonrası kesinleşecektir.
Pay devir işleminin tamamlanması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hisse devrine ilişkin onayının alınması başta olmak üzere Sözleşme'de yer alan diğer ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, devir işleminin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Konu ile ilgili gelişmeler süreç dahilinde usulüne uygun şekilde yapılacaktır."