Halk arasında "vurarak tamir etme" olarak bilinen ve literatürde "perkülatif bakım" olarak adlandırılan yöntemin, özellikle eski nesil elektronik cihazlarda neden sonuç verdiği teknik verilerle açıklandı. Birçok kullanıcı tarafından "geleneksel bir çözüm" olarak görülen bu eylem, aslında cihazın iç yapısındaki belirli fiziksel değişimleri tetikliyor.

YENİDEN TEMAS EDEREK DEVREYİ TAMAMLIYOR

Elektronik devrelerdeki metal bağlantı noktaları, zamanla hava ve nemle temas ederek oksitlenmeye uğrar. Bu ince oksit tabakası, elektrik akımına karşı direnç göstererek bir yalıtkan görevi görür ve cihazın çalışmasını durdurur. Cihaza uygulanan kontrollü bir darbe, bu mikro düzeydeki tabakanın kırılmasını ve metal parçaların birbirine yeniden temas ederek devrenin tamamlanmasını sağlar.

ANLIK ONARIM SAĞLIYOR

Cihazların çalışma esnasında ısınıp kapanırken soğuması, iç aksamdaki lehimlerin ve soketlerin genleşip büzülmesine yol açar. Bu termal döngü, zamanla "soğuk lehim" adı verilen kılcal çatlakların oluşmasına veya kablo soketlerinin yerinden oynamasına neden olur. Sarsıntı etkisiyle bu çatlaklar anlık olarak birbirine kenetlenir ve iletim yeniden başlar.

İçerisinde motor, dişli veya fan gibi hareketli parçalar barındıran cihazlarda, toz birikmesi veya yağlanma sorunları nedeniyle mekanik takılmalar yaşanabilir. Sert bir darbe, bu parçaların üzerindeki statik sürtünmeyi kırarak mekanizmanın tekrar dönmesini sağlar.

MODERN CİHAZLAR İÇİN UYARI

Uzmanlar, eski tip tüplü televizyonlar veya radyolar için sonuç verebilen bu yöntemin, günümüzün hassas teknolojileri için büyük risk taşıdığını vurguluyor. LCD/LED ekranlar, mikro işlemciler ve hassas sensörler barındıran modern cihazlarda vurma eylemi; panel kırılmalarına, veri kaybına ve geri dönülemez donanım hasarlarına yol açabiliyor.