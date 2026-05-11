Mutfak temizliğinde ve gider kokularını gidermede yaygın olarak kullanılan kahve telvesinin, tesisat sistemlerinde geri dönülmez hasarlara yol açtığı ve 30 bin lirayı bulan onarım maliyetleri çıkardığı saptandı.

Türkiye genelinde ev hanımlarının ve kafe işletmelerinin rutin bir alışkanlığı haline gelen kahve telvesini lavaboya dökme işlemi, tesisat uzmanları tarafından "gizli tehlike" olarak nitelendiriliyor. Telvenin suyla birlikte akıp gittiği düşünülse de, fiziksel yapısı gereği boru hatlarında betonlaşma etkisi yarattığı bildirildi.

YAĞLI ATIKLARLA BİRLEŞİNCE BETONLAŞIYOR

Tesisat uzmanlarından alınan bilgilere göre kahve telvesi, sudan ağır olan partikülleri nedeniyle boru içindeki atık yağlarla kimyasal birleşime giriyor. Bu birleşim, boruların iç çeperine yapışarak zamanla taşlaşan katmanlar oluşturuyor. Boru çapını daraltan bu birikinti, bir noktadan sonra tamamen tıkanmaya yol açarak ana gider hatlarının kırılıp yenilenmesini zorunlu kılıyor. Uzmanlar, bu tür bir tıkanıklığın kırım ve yenileme masraflarının güncel maliyetlerle 30 bin liraya kadar ulaştığını vurguluyor.

UZMANLARDAN ALTERNATİF YÖNTEM TAVSİYESİ

Giderlerdeki koku ve hafif tıkanıklıklar için telve kullanımının yanlış bir yöntem olduğunu belirten yetkililer, güvenli yöntemleri açıkladı. Telvenin çöp kovasına dökülmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, gider temizliği için karbonat-sirke karışımı veya düzenli aralıklarla kaynar su dökülmesinin tesisat ömrü açısından en sağlıklı yöntem olduğunu ifade etti.

TESİSATÇILDAN KRİTİK UYARI

Özellikle eski binalardaki pimaş hatlarının hassasiyetine dikkat çeken sektör temsilcileri, lavaboya dökülen her türlü tortulu atığın maliyetli bir onarım sürecine davetiye çıkardığını belirtti. "Kokuyu gideriyor" algısının aksine, telvenin boru içinde birikerek zamanla daha ağır kokulara ve fiziksel çürümelere neden olduğu teknik raporlarla belgelendi.