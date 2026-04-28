Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheli, adliye binasının ikinci katından atladı.

Sabah saat 11.30 sıralarında Ereğli Adalet Sarayı’nda yaşanan olayda, Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla S.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Duruşma salonunda tutuklandığını öğrenen S.K., bir anlık hareketle adliye binasının ikinci katındaki pencereye yönelerek kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan şahsa ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.