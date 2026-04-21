Wieliczka bölgesindeki ünlü tuz madeni içerisinde yer alan tesis, yer altındaki özel mikroklima koşullarından faydalanarak hastalara farklı bir rehabilitasyon ortamı sağlıyor. Uzmanlara göre bu ortam, havadaki yüksek tuz oranı ve düşük kirletici seviyeleri sayesinde solunum yolları üzerinde rahatlatıcı bir etki oluşturabiliyor.

Merkezde hastalar yalnızca dinlenmiyor; aynı zamanda solunum egzersizleri, fizik tedavi uygulamaları ve nefes açıcı aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Tedavi programları hem kısa süreli gündüz seanslarını hem de daha uzun süreli konaklamalı süreçleri kapsıyor.

Tesisin en dikkat çeken yönlerinden biri ise tamamen yeraltında, maden galerileri içinde kurulmuş olması. Bu durum, hem tıbbi hem de turistik açıdan büyük ilgi uyandırıyor. Bölge yetkilileri, bu tür uygulamaların özellikle kronik solunum hastalıklarında destekleyici rol oynayabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar ise bu tür yöntemlerin tek başına tedavi edici olarak görülmemesi gerektiğini, modern tıbbi tedavilerin yerini alamayacağını vurguluyor. Buna rağmen yer altındaki bu özel ortam, alternatif rehabilitasyon yöntemleri arasında dikkat çekmeye devam ediyor.