Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sebze fidesi dağıtımı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan üç ayrı stantta gerçekleştirilen etkinlikte sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Fide almak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden meydana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
YÜZLERCE METRELİK KUYRUKLAR OLUŞTU
Dağıtım noktalarında oluşan kuyrukların yüzlerce metreyi bulduğu görüldü. Her yaştan binlerce vatandaş, ücretsiz fide alabilmek için bekleyişini sürdürdü. Yoğun katılım nedeniyle meydanda zaman zaman hareketlilik arttı.
YAĞMURA RAĞMEN BEKLEYİŞ DEVAM ETTİ
Etkinlik sırasında başlayan yağışa rağmen vatandaşların sıralarını terk etmediği gözlendi. Katılımcılar, hem bahçelerinde hem de balkonlarında yetiştirmek üzere aldıkları fideler için beklemeye devam etti. Yağmurun etkisine rağmen ilgi azalmadı.
Fide almak için sırada bekleyen vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dağıtılan fideleri alan vatandaşlar, ürünlerini toprakla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
500 BİN FİDE DAĞITILDI
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirterek vatandaşlara toplamda yarım milyon fide dağıtıldığını ifade etti. Önal, üreticilere ve çiftçilere destek amacıyla bu tür çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
