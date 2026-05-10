Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı günün ertesi paylaşım yapan bordo-mavililer, kaleci eldivenini çöp kovasının yanına koyarak göndermede bulunmuştu.

Maç sonu yaptığı paylaşımda Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yanıt verdi. Uğurcan Çakır ayrıca, "Çok fazla konuşulacak şey var, zamanı geldiğinde konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çakır’ın konuşmaları şu şekilde:

"Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz. Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah, bu sene alışma senemdi, daha büyük başarılar yaşarım inşallah. Ben buna inanıyorum. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum.”