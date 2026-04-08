Tayland, stratejik açıdan hayati öneme sahip olan Sattahip Deniz Üssü’nün güvenliğini artırmak amacıyla İspanyol savunma devi Indra ile el sıkıştı. Bölgedeki askeri hareketliliğe ve gelişen teknolojik tehditlere karşı bir önlem niteliği taşıyan bu anlaşma kapsamında, Tayland Kraliyet Donanması’na gelişmiş LANZA 3D radar sistemi tedarik edilecek.
Bu satın alma, İspanyol Indra şirketinin Tayland donanmasına gerçekleştirdiği ilk radar satışı olması bakımından tarihi bir önem taşırken, Tayland'ın ana deniz üssündeki uzun menzilli tespit yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Tayland'ın "gözü" olacak bu yeni radar sistemi, sadece uçakları değil; son yıllarda modern savaş sahasının en büyük tehdidi haline gelen insansız hava araçlarını (İHA) ve radara yakalanma oranı düşük olan sinsi hedefleri de anlık olarak takip edebilecek.
GÖZETLEME KALKANI OLUŞTURACAK
Chonburi bölgesinde yer alan Sattahip’e kurulacak olan sistem, Bangkok Körfezi'nin tamamını kapsayan geniş bir gözetleme kalkanı oluşturacak. Bu sayede Tayland ordusu, olası hava tehditlerine karşı çok daha hızlı müdahale etme şansı yakalayacak ve bölgedeki ortak kuvvet operasyonlarının yönetimini dijital bir mimariye taşıyacak.
Günün Trend Haberleri
MENZİLİ 300 KİLOMETREYİ AŞIYOR
Teknik detayları askeri sırlar kapsamında saklı tutulsa da LANZA ailesinin radarları 300 kilometreyi aşan menzilleriyle biliniyor. 360 derecelik görüş açısına sahip olan ve 100 bin fit irtifaya kadar her şeyi görebilen bu "üç boyutlu" dev radarlar, modüler yapıları sayesinde bazı parçaları arızalansa dahi çalışmaya devam edebiliyor.
Elektronik harp saldırılarına ve sinyal karıştırıcılara karşı özel savunma mekanizmalarıyla donatılan sistem, Tayland’ın deniz sınırlarını her türlü hava koşulunda ve saldırı altında bile korumasına olanak tanıyacak.
TAYLAND İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP
Tayland için Sattahip Üssü, sıradan bir askeri karakolun çok ötesinde, ülkenin denizcilik stratejisinin ve ekonomik varlığının kalbi konumunda bulunuyor. Hint-Pasifik rotasındaki ticari gemilerin, enerji hatlarının ve devasa balıkçılık sahalarının güvenliği doğrudan bu üssün korunmasına bağlı.
Bu dev radar yatırımıyla Tayland, hem barış dönemindeki ticari rotalarını güvence altına almayı hem de kriz anlarında kritik liman altyapısını hava saldırılarından koruyarak bölgesel bir güç olma vizyonunu perçinlemeyi amaçlıyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.