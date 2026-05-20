Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşımda, bekar ya da evli fark etmeksizin tek başına Letonya'yı ziyaret eden erkeklerin, yerel kadınlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanacağı iddia edildi. Paylaşımı yapan kadının bu durumu ülkede kronikleşen erkek azlığına dayandırması, Avrupa Birliği (AB) demografi raporlarındaki resmi verileri ve ülkedeki sosyal yaşam alternatiflerini yeniden gündeme taşıdı.

KADIN NÜFUSU ERKEKLERDEN DAHA FAZLA

Eurostat ve World Atlas tarafından yayımlanan son resmi veriler, söz konusu iddiaların temelinde yatan demografik dengesizliği doğruluyor. Letonya'da kadın nüfusu, erkek nüfusundan yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 15,5 oranında daha fazla seyrediyor. Ülke genelindeki istatistiklere göre, her 100 kadına karşılık yalnızca 85 erkek bulunuyor. Bu oran, AB genelindeki nüfus ortalamasıyla kıyaslandığında yaklaşık üç kat daha fazla bir dengesizliğe işaret ediyor.

YAŞAM SÜRESİNDEKİ FARK DENGEYİ BOZUYOR

Uzmanlar, Letonya'daki kadın-erkek nüfusu arasındaki bu keskin farkın temel nedenleri arasında biyolojik ve yaşam tarzı faktörlerinin yer aldığını belirtiyor. Erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlara kıyasla belirgin şekilde daha kısa olması, sigara kullanımı, obezite ve buna bağlı kronik sağlık sorunlarının erkekler arasında daha yaygın görülmesi bu uçurumu derinleştiriyor. Özellikle 65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısı, erkeklerin iki katına ulaşıyor.

EV İŞLERİ İÇİN "SAATLİK KOCA" DÖNEMİ

Nüfus dengesizliği nedeniyle Letonyalı kadınların partner bulmakta güçlük çekmesi, sosyal ve ekonomik hayatta farklı iş modellerinin doğmasına yol açtı. Kadınların günlük hayatta üstesinden gelemedikleri teknik ve fiziksel işleri çözebilmek adına erkek iş gücünü kısa süreliğine kiraladıkları platformlarda talep patlaması yaşanıyor.

Yerel basında ve uluslararası mecralarda yer alan bilgilere göre, kadınlar para karşılığında tesisat, marangozluk, tadilat, tamirat ve televizyon montajı gibi işler için "saatlik koca" veya "bir saatlik koca" adı verilen dijital platformlar üzerinden hizmet satın alıyor. Telefon veya çevrim içi sistemler aracılığıyla yürütülen bu hizmetlerde, herhangi bir kişisel randevu ya da flörtleşme durumu olmaksızın sadece profesyonel ev işi desteği sağlandığı belirtiliyor.