Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Babala TV’de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında "2023" seçimleri ve "YSK tartışmalarına" ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrası süreci değerlendiren Özdağ, muhalefetin tutumunu eleştirerek siyasi sorumluluğa dikkat çekti.

Özdağ’ın, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalar ise siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun YSK binasına gidilmemesine ilişkin sözlerini aktararak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özdağ, “Seçimi AİHM’ye götürmediler. Bu rejimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu beraber kurdu” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Biz de yürümeyi düşündük ancak yolda silahlı adamlar vardı” açıklamasını aktaran Özdağ, “Bu felaket bir açıklama. ‘Anayasa’nın çiğnendiğini biliyoruz ama canımızdan korktuğumuz için izin verdik’ demek oluyor” ifadelerini kullandı.

Özdağ ayrıca, “Canından korkuyorsan çıkıp ‘Muhalifim’ deme. Üstelik yolda silahlı adamlar da yoktu” diye konuştu.

2023 SEÇİMİNİ RAKAMLARLA ANLATTI

DEM Partili ve Amedspor taraftarı olduğunu belirten bir vatandaşın, “2028 seçimlerinde yeni bir Sinan Oğan süreci yaşatacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Özdağ, “Bizim hedefimiz zaten Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığını kazanması değildi. Bu işi ikinci tura bırakmaktı. Onu da başardık” dedi.

Özdağ, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına da gönderme yaptı.

“Bugün Cumhur İttifakı’yla DEM ittifakını kuran zihinsel dünya aynı dünya” diyen Özdağ, Erdoğan’ın 12 Temmuz’da yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “AKP, MHP ve DEM birlikte yol yürüyeceğiz dedi mi, demedi mi?” ifadelerini kullandı.

2023 seçim sonuçlarını rakamlarla değerlendiren Özdağ, “Erdoğan ilk turda yüzde 49.52 aldı. Cumhur İttifakı yüzde 49.47 aldı. Yüzde 0.48 daha alsalardı seçim ilk turda bitecekti. Millet İttifakı 6 partiyle yüzde 35 aldı. Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Zafer Partisi’nin oy oranı ise 2.23’tü” diye konuştu.

“ERDOĞAN’A KARŞIYIZ DEYİP ELİNİ ÖPÜYORLAR”

Ümit Özdağ, muhalefet saflarından iktidara geçen isimleri sert sözlerle eleştirerek, asıl hesap sorulması gereken kesimin bu siyasetçiler olduğunu savundu.

Siyasi kulislerde sıkça tartışılan isimlere değinen Özdağ; Özlem Çerçioğlu, Malik Ercan, İsmail Akpınar ve son olarak AKP’ye katılan Burcu Köksal gibi isimleri örnek gösterdi.

Muhalefet oylarıyla seçildikten sonra iktidar partisine katılan belediye başkanlarına tepki gösteren Özdağ, “Hesap sorulacaksa bunlardan sorulacak. En son Burcu Hanım var” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ TURA BIRAKMAK İSTEDİK VE BAŞARDIK”

Ümit Özdağ, seçim stratejilerinin tamamen sürecin ikinci tura taşınması üzerine kurulduğunu söyledi.

Özdağ, “Bizim hedefimiz Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığını kazanması değildi. Bu işi ikinci tura bırakmak istedik ve başardık” ifadelerini kullandı.

İkinci tur sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini belirten Özdağ, hazırlanan protokolün açık ve şeffaf olduğunu söyledi.

Özdağ, sığınmacıların gönderilmesi, MİT Müsteşarlığı ve anayasal haklar gibi kırmızı çizgilerin yazılı şekilde kabul edildiğini de hatırlattı.