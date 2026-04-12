Dünyanın gözü, ABD ile İran arasında yapılan kritik görüşme için Pakistan’ın başkenti Islamabad’a çevrildi. Görüşmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance basın toplantısı düzenledi.

Vance, müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Bu nedenle anlaşma olmadan ABD’ye dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

İran medyası ise görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Iran ile ABD arasındaki toplantılarda ortak bir çerçeve oluşturulamamasının nedeninin Washington’un “aşırı talepleri” olduğunu öne sürdü.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, son gelişmeleri Sözcü TV’de Damla Doğan Tuncel’in sunduğu “İyi Ki Hafta Sonu” programında değerlendirdi.

Pakistan’da yapılan temasların diplomatik açıdan dikkat çekici olduğunu belirten Oğuzlu, sürecin taraflar için kolay ilerlemediğini ifade etti.

“PAKİSTAN ZİYARETİ TAVİZ OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Oğuzlu, ABD’nin görüşmeler için Pakistan’a gitmesinin bazı çevrelerce “taviz” olarak değerlendirildiğini söyledi. Trump'ın gönüllü bir şekilde değil, zorunlu olarak masaya oturduğunu ifade eden Oğuzlu, anlaşma imzalanmadan ayrılma eğiliminin öne çıktığını dile getirdi.

“İRAN GÜVENCE VE METİN İSTİYOR”

İran’ın yazılı bir metin ve yeniden saldırı olmayacağına dair garanti talep ettiğini belirten Oğuzlu, ateşkes beklentisinin küresel ölçekte ekonomik etkiler yarattığını, özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında düşüş görüldüğünü söyledi.

“TARAFLARIN POZİSYONU SERT”

Oğuzlu, İran halkının uzun yıllardır yaptırımlar altında yaşadığı için dayanıklılığının yüksek olduğunu ifade ederken, İran yönetiminin taviz vermeden geri adım atmayacağını savundu. ABD’nin ise süreçte askeri kayıplar ve zararlar yaşadığını belirtti.

“BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLER VAR”

Gelişmelerin yalnızca bölgeyle sınırlı olmadığını söyleyen Oğuzlu, Çin’in süreci yakından takip ettiğini ve ABD’nin zayıflaması durumunda Tayvan konusunda daha cesur adımlar atabileceğini ileri sürdü.

“PAKİSTAN DİPLOMATİK ROL ÜSTLENİYOR”

Pakistan’ın arabuluculuk rolüne de değinen Oğuzlu, bu sürecin tek başına yürütülmediğini, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de bu rolü desteklediğini ifade etti. Pakistan’ın Suudi Arabistan ile askeri işbirliği ve İran ile sınır komşuluğunun sürece etki ettiğini belirten Oğuzlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkilere sahip olmasının da süreci kolaylaştırdığını söyledi.