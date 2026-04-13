Artvin’de bir öğretim üyesi, İsrail’i protesto ettiği sırada boynuna ip geçirerek yaptığı eylem sırasında dengesini kaybedince boğulma tehlikesi yaşadı. Dr. Kemal Sağlam’ın dikkat çekmek amacıyla protesto sırasında boynuna ip geçirdiği görüldü. Ancak dengesini kaybeden Sağlam, ipin sıkışması sonucu nefes almakta zorlandı. VATANDAŞLAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek Sağlam’ı ipten kurtardı. Yaşanan panik anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. SAĞLIK DURUMU İYİ Olay sonrası Dr. Kemal Sağlam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bu tür protesto yöntemlerinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

