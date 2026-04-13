Urla Yelkenci Topluluğu (URİYAT) ve Urla Yat Kulübü iş birliğiyle, Jimmy Key ana sponsorluğunda düzenlenecek 15. Jimmy Key Universail YelkenYarışları’na farklı üniversitelerden çok sayıda takımın katılması bekleniyor. Her yıl 300’den fazla sporcunun yer aldığı organizasyonda katılımcıların yaklaşık 250’sini üniversite öğrencileri oluşturuyor. Yarışlara katılan tüm teknelerde mutlaka üniversite ekipleri yer alırken, bu kriteri karşılamayan tekneler organizasyona dahil edilmiyor. Minimum 25, maksimum 50 teknenin yarıştığı etkinlikte, bazı üniversiteler birden fazla takımla yarışlarda temsil edilebiliyor.

50 KAPTAN GÖREV BAŞINDA

Organizasyon kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek yarışlarda, üniversite yelken takımları belirlenen rotalarda kıyasıya mücadele ederken, denizcilik kültürü ve sporun birleştirici gücü bir kez daha ön plana çıkacak. Cumartesi günü iki, pazar günü ise bir olmak üzere toplam üç yarış gerçekleştirilecek. Yarış rotaları yıllara göre değişiklik gösterebilse de, Ege’nin eşsiz adaları etrafında şekillenen parkurlar sporculara hem stratejik hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Rota, kıyıdan açıldıktan sonra sırasıyla Taş Ada, Pırnallı Adası, Alman Adası, Küçük Çiçek Adası, Büyük Çiçek Adası ve en kuzeyde Hekim Adası etrafında şekillenirken; parkur boyunca bu adalar referans alınarak dönüşler yapılıp yeniden başlangıç noktasına dönülecek. Organizasyon sürecinde yaklaşık 50 kaptan ve kaptan yardımcıları da karasal hizmetlerde görev alarak yarışların sorunsuz şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.