Küresel piyasalarda belirsizlik artmaya devam ediyor. Orta Doğu’daki gerilimin düşeceği beklentisinin yerini uzun vadeli bir belirsizliğe bırakmasıyla zorlu bir döneme girdi.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı yayında piyasaların artık "ılımlı senaryoyu" terk ettiğini ifade ederek, yatırımcıları sarsıntılı günlere karşı uyarıda bulundu.

Eryılmaz, özellikle Hürmüz Boğazı’nın açılma ihtimalinin zayıflamasının piyasa fiyatlamalarını kökten değiştirdiğini biler sürdü.

DEĞİŞEN BEKLENTİ ALTINI ETKİLEDİ

Piyasalarda daha önce var olan "Taco Trade" (Trump’ın bir şekilde geri adım atacağı ve savaşın tırmanmayacağı) beklentisinin yerini "Nacho Trade" (Hürmüz’ün açılma şansı yok) fiyatlamasına bıraktığını belirten Eryılmaz, bu durumun emtia piyasalarında sert satışları beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD’den gelen güçlü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin enflasyon endişelerini tetiklediğini söyleyen Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin faiz baskısını artırdığına dikkat çekti.

ALTIN NEDEN GÜVENLİ LİMAN OLAMADI?

Yatırımcıların "Savaş varken altın neden düşüyor?" sorusuna cevap veren Eryılmaz, yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak artan faiz beklentilerinin altının en büyük rakibi olduğunu vurguladı.

Mevcut durumda piyasanın güvenli liman arayışından ziyade, yüksek faiz getirisini önceliklendirdiğini ifade eden Eryılmaz, altının baskı altında kalmaya devam edebileceğini söyledi.

SAVAŞIN BÖLGESELLEŞMESİ KRİTİK DÖNEMEÇ

Değerli metallerin tekrardan rekor kırması için "güvenli liman" gömleğini giymesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, bunun ancak savaşın ciddi anlamda bölgeselleşmesi ve askeri hareketliliğin boyut değiştirmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı dönemindeki rekorları anımsatan uzman, mevcut "orta riskli" senaryoda faizlerin yüksek kalmasının altın ve gümüş üzerindeki düşüş baskısını sürdürebileceği tahmininde bulundu.

