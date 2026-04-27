Şampiyonluk kutlamalarında aşırı alkol tüketimiyle dikkat çeken Manchester City'nin eski yıldızı ve güncel Everton oyuncusu Jack Grealish, bu kez fena yakalandı... İngiliz futbolcu, bir mekanda fazla alkol aldıktan sonra baygın şekilde görüntülendi.

İngiliz basınından The Sun'ın göre Grealish, arkadaşlarıyla bulunduğu mekanda fazlaca alkol tüketti ve masa başında uyuyakaldı. 30 yaşındaki yıldızın o anları, mekanda bulunanlar tarafından anında kayda alındı.

"TEDAVİ GÖRMESİ GEREKLİ"

Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görüntüler, dakikalar içinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Yorumların çoğunda ise Grealish'in alkol tedavisi görmesi gerektiği vurgulandı...

Manchester City forması giyerken 2021'de 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Grealish, şu anda kiralandığı Everton'da 25 milyon euro değerde...

Bu sezon Everton adına 22 maça çıkan Grealish, 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

"TÜRKİYE'NİN UCUNDAN DÖNDÜ" İDDİASI

Öte yandan İngiliz futbolcunun geçen yaz transfer döneminde adı Türk kulüplerinden Fenerbahçe ile de anılmıştı. İngiliz basınında Grealish'in Sarı-Lacivertlileri reddetme sebebi olarak da Allan Saint-Maximin'in kendisine verdiği olumsuz referans olduğu ifade edilmişti.