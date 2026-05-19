Orta Doğu’daki siyasi durum ve Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye hatlarında yaşanan aksaklıklar, jet yakıtı fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Artan işletme maliyetleri nedeniyle finansal zorluk yaşayan havayolu şirketlerinden Meksika merkezli charter firması Magnicharters, tüm uçuşlarını iptal ederek yasal süreç başlattı.

ŞİRKET İFLAS KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Magnicharters, nisan ayı ortasında gerçekleştirdiği uçuş iptallerinin gerekçesini ilk olarak "operasyonel sorunlar" olarak duyurdu. Ancak şirketin teknik destek, bakım, yedek parça tedariki ve personel eğitimi gibi temel faaliyet harcamalarını karşılayamaması üzerine, Hava Operatörü Sertifikası (AOC) 14 Nisan tarihinde geçici olarak askıya alındı.

Şirket, operasyonların durdurulmasının ardından mayıs ayında resmi olarak iflas koruma başvurusunda bulundu. Magnicharters’ın internet sitesi ve sosyal medya kanalları açık kalmaya devam etmekle birlikte, yönetim tarafından sürece dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SON 3 AYDA HAVAYOLU ŞİRKETLERİ PEŞ PEŞE FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Yakıt maliyetlerindeki artış ve finansal sorunlar sebebiyle son 3 ay içinde Magnicharters haricinde 4 havayolu şirketi daha faaliyetlerini sonlandırdı veya lisansını kaybetti:

Spirit Airlines: Daha önce iki kez iflas koruma başvurusunda bulunan şirket, artan yakıt maliyetlerinin ardından 2 Mayıs tarihinde kalan tüm uçuşlarını iptal etti.

Starflite Aviation: ABD Houston merkezli şirketin AOC lisansı, yaşanan mali krizin ardından Mart 2026'da iptal edildi.

AlpAvia: Slovenya merkezli charter havayolu şirketi, ekonomik gerekçelerle Mart 2026'da operasyonlarını durdurdu.

H-Bird: 2025 yılının sonunda işletme lisansı iptal edilen havayolu şirketi, nisan ayında resmen iflas bildiriminde bulundu.