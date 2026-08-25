Transferde suskunluğunu Aleksey Batrakov hamlesiyle bozan Galatasaray, rotasını kanat ve orta saha transferleri için İngiltere'ye çevirdi. Sağ kanat için Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, orta saha için de Tottenham'ın Senegalli oyuncusu Pape Matar Sarr'ı gözüne kestirdi.

'ADA'DAN 'SARR' GETİR'

Teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyetin raporları doğrultusunda Ada'dan iki Sarr'a da talip olan Galatasaray, bu operasyon için dev bir bütçeyi de gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı ekibin, iki transferi de sona erdirmek için 60 milyon euro harcamaya hazır olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki yıldız kanat Ismaila Sarr için 40 milyon euro, 23 yaşındaki orta saha Pape Matar Sarr için ise 20 milyon euroluk tekliflerin iletildiği kaydedildi.

GALATASARAYLILARI ÇILDIRAN SÖZLER

Cimbom'un ana gündemini İngiltere'de iki farklı takımda ve mevkide forma giyen Senegalli Sarr'lar oluştururken, Emre Mor'un da transfer sürecini yöneten Fenerbahçeli menajer Muzzi Özcan'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırtan bir paylaşım geldi.

Özcan, Galatasaray'ın Ismaila Sarr için yaptığı tekliflerin yer aldığı bir haberin altına, "Galatasaray İngiltere'ye geldiği zaman karşısında beni bulacak, her zaman en pahalı fiyatı alacaklar" diye yazdı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise Özcan'ın bu paylaşımının altında tepkilerini sert şekilde dile getirdi.