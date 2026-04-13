Sancaktutan paylaşımında, “Hayatım boyunca haberlerde geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

3 İSMİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları belli oldu.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve fenomen Ogün Alibaş uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sancaktutan ve Emir Can İğrek'in saç örneklerinde yasaklı maddelere rastlandı.

SİNEM ÜNSAL’IN TESTİ NEGATİF

Bu arada uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Sinem Ünsal'ın test sonucu da belli oldu. Ünlü oyuncunun testi temiz çıktı. Gün içinde Mert Demir, Oyuncu Büşra Pekin ve Rapçi Norm Ender'in test sonuçları da belli olmuş ve üç isim negatif çıkmıştı.