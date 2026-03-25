Uzaktan çalışma modeliyle birlikte Türkiye’de yaşayan birçok kişi, merkezi farklı ülkelerde bulunan şirketler için çalışmaya devam ediyor.

Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan farklı coğrafyalara uzanan bu iş ilişkileri kapsamında elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde belirli kurallara bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de yerleşik sayılan bireylerin hem yurt içinden hem de yurt dışından elde ettikleri gelirler vergi kapsamına giriyor.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK SAYILMA KRİTERİ

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ikâmetgâhı Türkiye’de bulunanlar ve bir takvim yılı içinde Türkiye’de 6 aydan fazla süreyle yaşayan kişiler “Türkiye’de yerleşmiş” kabul ediliyor.

Bu kapsamda, Türk vatandaşı olmanın yanı sıra yabancı ülke vatandaşı olan kişiler de bu tanıma dahil edilebiliyor.

ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Türkiye’de ikâmet edip yurt dışında faaliyet gösteren şirketler için çalışan kişiler, elde ettikleri ücret gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirmekle yükümlü.

Ücret kavramı; maaş, prim, ikramiye, tazminat, huzur hakkı gibi farklı adlar altında yapılan tüm ödemeleri kapsıyor. Gelirin niteliği, ödenen tutarın hangi isimle verildiğine bağlı olarak değişmiyor.

BEYANNAME SÜRECİ VE ÖDEME

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Yurt dışındaki işverenden doğrudan ücret alan kişilerin, gelirlerini her yıl mart ayında beyan etmesi gerekiyor. Beyannameler en geç 31 Mart’a kadar verilmelidir. Hesaplanan gelir vergisi ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

VERGİ İSTİSNASI ŞARTLARI

Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergi öderken, bazı durumlarda yurt dışından elde edilen ücretler için istisna uygulanabiliyor.

Dar mükellefiyete tabi, yani kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan yabancı şirketler tarafından döviz olarak ödenen ücretler, belirli şartlar sağlandığında gelir vergisinden muaf tutulabiliyor. Bu istisnanın uygulanabilmesi için:

İşverenin Türkiye’de herhangi bir faaliyetinin bulunmaması,

Ödemenin doğrudan yurt dışı kazançlardan yapılması,

Ücretin döviz cinsinden ödenmesi,

Türkiye’deki kayıtlara gider olarak yansıtılmaması gerekiyor.

ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMALARI

Türkiye’nin diğer ülkelerle yaptığı çifte vergilendirme anlaşmaları da vergilendirme sürecinde belirleyici rol oynuyor. Örneğin Almanya ile yapılan anlaşmaya göre, Almanya merkezli bir şirketten gelir elde eden ve Türkiye’de ikâmet eden bir kişinin vergisi Türkiye’de ödeniyor. Ancak bu durumun geçerli olabilmesi için kişinin 12 ay içinde toplam 183 günden fazla Almanya’da bulunmamış olması gerekiyor.

Türkiye’de ikâmet eden ve yurt dışı merkezli şirketler için çalışan kişilerin ücret gelirleri, belirli kurallar çerçevesinde beyan edilip vergilendiriliyor.

Gelirlerin niteliği, ödeme şekli ve işverenin statüsü gibi unsurlar vergi yükümlülüğünü doğrudan etkilerken, bazı durumlarda çifte vergilendirme anlaşmaları ve istisna hükümleri devreye giriyor. Bu kapsamda çalışanların beyan süreçlerini ve yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmesi gerekiyor.