Jiuquan’daki fırlatma merkezinde hareketlilik dikkat çekerken, mühendis ekipleri roket sistemleri üzerinde kapsamlı testler gerçekleştiriyor. Çinli yetkililer, hem taşıyıcı roketin hem de uzay aracının teknik durumunun iyi seviyede olduğunu belirtti.

Shenzhou-23 görevinin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki mürettebat değişimini gerçekleştirecek yeni insanlı uçuş olması bekleniyor. Görev kapsamında üç astronotun yaklaşık altı ay boyunca yörüngedeki istasyonda kalacağı ifade ediliyor.

ÇİN UZAY PROGRAMINDA YENİ DÖNEM

Pekin yönetimi son yıllarda uzay çalışmalarını hızlandırırken, Tiangong Uzay İstasyonu ülkenin en büyük projelerinden biri haline geldi. Çin, ABD ve Rusya’dan sonra kendi kalıcı uzay istasyonunu kurabilen üçüncü ülke olmuştu.

Uzmanlara göre Shenzhou-23 görevi yalnızca rutin bir mürettebat değişimi olmayacak. Çin basınında yer alan bilgilere göre görev kapsamında uzun süreli insanlı yaşam deneyleri ve çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülecek. Ayrıca Çin’in ilk kez bir astronotu bir yıldan uzun süre yörüngede tutmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

ACİL DURUM SONRASI KRİTİK GÖREV

Shenzhou-23 görevi, Çin’in geçtiğimiz yıl yaşadığı uzay aracı krizi sonrası ayrı bir önem taşıyor. Shenzhou-20 kapsülünün uzay enkazı nedeniyle zarar görmesinin ardından Çin, acil durum kapsamında Shenzhou-22 görevini planlanandan erken başlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çin Uzay Ajansı, uzay istasyonundaki güvenlik sistemlerini ve acil müdahale kapasitesini güçlendirme kararı aldı. Shenzhou-23 görevinin de bu yeni güvenlik sürecinin önemli bir parçası olduğu değerlendiriliyor.