Avustralya’da bir sahilde kaydedilen görüntüler, deniz yüzeyinin altında gizlenen tehlikeyi gözler önüne serdi. Drone ile çekilen görüntülerde, suyun içinde adeta bir 'tornadoyu' andıran bir akıntı oluştuğu görüldü.

Uzmanların 'tornado rip' olarak adlandırdığı bu oluşum, aslında güçlü bir rip akıntısının (geri çekilen su akımı) sıra dışı bir formu. Dalgaların bir noktada sıkışıp geri çekilmesiyle oluşan bu akıntı, suyun altında girdap benzeri bir yapı oluşturabiliyor.

En tehlikeli yanı ise neredeyse çıplak gözle fark edilememesi. Kıyıdan bakıldığında deniz sakin görünürken, suyun altında oluşan bu akıntı yüzücüleri hızla açığa sürükleyebiliyor.

Yetkililer, bu tür akıntıların özellikle deneyimsiz yüzücüler için büyük risk taşıdığını vurguluyor. Rip akıntısına kapılan kişilerin panik yaparak kıyıya doğru yüzmeye çalışmasının tehlikeyi artırdığı, bunun yerine akıntıya karşı koymadan paralel şekilde yüzmenin daha güvenli olduğu belirtiliyor.

Drone görüntüleri, normalde fark edilmesi zor olan bu doğa olayını açıkça ortaya koyarken, uzmanlar sahillerde görünmeyen risklere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.