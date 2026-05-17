Yaklaşık 3 aydır devam eden İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları piyasaları tepetaklak etti. Artan jeopolitik gerilimler brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken, ons altın ve gümüş cephesinde aşağı yönlü bir seyir izleniyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel kanalında yayımladığı yayın ile piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

ALTINI DÜŞÜREN SEBEPLER

Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 540 dolar seviyesinden kapanış yaparak yüzde 2,37 oranında değer kaybetti. Memiş, bu düşüşün sebeplerini tek tek açıkladı.

Amerikan tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükselişe vurgu yapan uzman isim, piyasalardaki belirsizlik ortamının ve tırmanan enerji krizinin de bu tabloda büyük rol oynadığını belirtti.

ALTINDA "ALTIN VURUŞ"

Yaşanan bu düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyen Memiş, savaşın yarattığı baskılanma ve düşüş trendinin uzun vadeli yatırımcılar için bir toplama zamanı yarattığını vurguladı.

Kısa vadeli işlemlerin mevcut piyasa koşullarında oldukça riskli olduğunu söyleyen Memiş, "al-unut" modelini benimseyerek yıllık pozisyon açmanın ve her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmenin daha rasyonel bir strateji olacağını ifade etti.

Bu yıl için ons altında 3.880 dolar ile 5.880 dolar bant aralığını takip ettiğini belirten Memiş, aşırı baskılanan piyasada 5.000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla "altın vuruş" olarak adlandırdığı asıl yükseliş sürecinin başlayacağını öngörüyor.

Ayrıca, Kapalıçarşı'da fiziki gram altının 6 bin 683 lira seviyelerinde işlem gördüğünü anımsatarak, gram altının kaderinin doğrudan ons altına bağlı olduğunu vurguladı.

"GÜMÜŞ SEPETE ALINMALI"

Elindeki nakit parayı değerlendirmek isteyenler için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, bir veya iki yıl gibi bekleme süresini göze alabilen sabırlı yatırımcılar için gümüşün oldukça cazip bir fırsat penceresi sunduğunu belirtti.

Daha önceki tahminlerine paralel olarak gümüşün 2026 yılının şampiyonu olmayacağını ancak 2027 ve 2028 yıllarında portföylerde zirveye oturacağını bekleyen uzman isim, yıl sonuna kadar ons gümüşte 96 dolar hedefini koruduğunu açıkladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.