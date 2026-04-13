Van’da, akşam saatlerinde seyir halindeki minibüs, kayganlaştığı belirtilen yolda takla attı. Minibüste bulunan ve Van’daki dağcılık faaliyetlerine katıldıkları öğrenilen yolcular, çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araçtan çıkarılan 1’i ağır 13 yaralı, Van ve Gevaş’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

