Borç yükü altında ezilen milyonlarca vatandaş için yeni bir umut ışığı doğdu. Özellikle esnaf, küçük işletmeler, Bağ-Kur'lular ve SGK prim borcu olanlar için hazırlanan yeni vergi affı düzenlemesinin detaylarının netleşmeye başladığı iddia edildi. Önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa ile birlikte, borçlulara yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

TGRT Haber’de yer alan iddialara göre, vergi affı bu kez önceki düzenlemelere kıyasla daha sınırlı bir kapsamda uygulanacak. Devletin odağında ise tahsil edilmesi zorlaşan veya imkânsız hale gelen borçlar bulunuyor. Bu da demek oluyor ki, af sadece belirli kriterleri karşılayan borçları kapsayacak.

ESNAFA VE KÜÇÜK İŞLETMELERE ODAKLANILACAK

İddialara göre, yapılandırma paketinin en büyük avantajı esnaf ve küçük işletmelere yönelik olacak. Borç yükü nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen bu kesimler, yeni düzenlemeyle rahat nefes alabilecek. Ayrıca Bağ-Kur borcu bulunan vatandaşlar da düzenleme kapsamına dahil edilecek.

FAİZLER SİLİNECEK, BORÇLAR TAKSİTLENECEK

Planlanan düzenlemeye göre, geçmiş yıllara ait vergi ve SGK borçlarına yönelik önemli kolaylıklar getirilecek. Gecikme cezaları ve faizler silinecek, ana borçlar ise uzun vadeye yayılacak şekilde taksitlendirilecek. Böylece hem ödeme kolaylığı sağlanacak hem de borçluların sicili rahatlayacak.

GENİŞ AMA SEÇİCİ BİR KAPSAM GÜNDEMDE

Gelir ve Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi birçok kalem vergi ile SGK prim borçlarının affa dahil edileceği öne sürülüyor. Ancak, bu af her borç türünü değil, yalnızca devletin tahsil etmekte zorlandığı alacakları kapsayacak.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN YENİ BİR UMUT

TGRT Haber’in haberine göre, Bağ-Kur’lu vatandaşlar özellikle 1 Mayıs 2021 sonrasına ait borçlar için daha kapsayıcı bir yapılandırma bekliyor. Ayrıca geçmiş dönem prim tutarları üzerinden ödeme gibi taleplerin de gündemde olduğu iddia ediliyor.

RESMİ TARİH AÇIKLANMADI

Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısının önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, başvuru süreci başlayacak.