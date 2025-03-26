Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya ile Zimbabve karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk golü 74. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Yıldız golcü, takımını öne geçirirken, etkili performansını bir kez daha gösterdi.

87. dakikada oyundan çıkan ve yerini Boniface'e bırakan Osimhen 3 dakika sonra takımı gol yiyince yedek kulübesinde çılgına döndü.

SOYUNMA ODASINDA DA DEVAM ETTİ

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Tawanda Chirewa, attığı golle Zimbabve'ye 1 puanı getirdi. Bu sonuçla Nijerya 7, Zimbabve ise 4 puana ulaştı. Maçın bitiminin ardından Osimhen'i sakinleştirmek için takım arkadaşları çok çaba gösterdi ancak yıldız golcü direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Nijerya takımı Osimhen'in tepkisi sonrası soyunma odasında 1 saate yakın toplantı yaptı.

OSIMHEN'DEN GOL SERİSİ

Geçtiğimiz günlerde Ruanda karşısında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Osimhen, son 2 maçta 3 gole ulaştı. Mücadelede 87 dakika sahada kalan yıldız forvet, Nijerya’nın en etkili ismi oldu.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, mücadelede 90 dakika forma giyerek etkili bir performans sergiledi. Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında Ruanda’yı sahasında ağırlayacak. Zimbabve ise Benin deplasmanına konuk olacak.