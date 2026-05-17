Türkiye'de üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen ve son olarak Hatayspor'da oynayan Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün yolunu tutmuştu. Bu sezonu neftçi'de geçiren 34 yaşındaki Kamerunlu yıldızın sözleşmesi ise 30 Haziran'da sona eriyor.

KAMERUNLU TEKLİFE SICAK BAKIYOR

AfricaFoot'un haberine göre kulübüyle sözleşme yenilemeyi düşünmeyen yıldız golcüye, 1. Lig'e yeniden yükselen Bursaspor talip oldu. Sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlıların, daha önce uzun süreler Beşiktaş formasını terleten Aboubakar'ı listenin üst sıralarına yazdığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, kariyerine Avrupa kıtasında devam etmek isteyen Aboubakar'ın da Bursaspor'un ilgisine sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon Neftçi Bakü formasıyla 18 resmi maça çıkan Kamerunlu yıldız, 9 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.