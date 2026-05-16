Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor. Süreli mesajlar sisteminde devrim yaratmaya hazırlanan platform, mesajların gönderildiği an değil, karşı tarafça okunduğu an silinme sürecini başlatacak yeni bir sistemi test etmeye başladı.

"After Reading" (Okunduktan Sonra) adı verilen bu yeni özellik sayesinde, süreli mesajların okunamadan kendi kendine yok olması dönemi tamamen tarih oluyor.

Mevcut WhatsApp mimarisinde süreli mesajlar için belirlenen geri sayım kronometresi, mesajın gönderildiği saniye itibarıyla çalışmaya başlıyordu.

Bu durum, uzun süre internete girmeyen veya mesaja bakmayan alıcıların, gönderilen içeriği hiç göremeden silinmesi sorununa yol açıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte silinme kronometresi, alıcının mesajı gerçekten açıp okuduğu mavi tık anında devreye girecek.

Beta sürümünde test edilen özelliğe göre kullanıcılar, mesajın okunduktan sonra 5 dakika, 1 saat veya 12 saat içinde otomatik olarak silinmesini seçebilecek. Güvenlik tedbirini de elden bırakmayan WhatsApp, mesajın hiç açılmaması durumunda ise veriyi 24 saatin sonunda sistemden tamamen temizleyecek.

BAKMADAN 5 DAKİKA İÇİNDE KAYBOLACAK

Yeni sistemin en dikkat çekici detaylarından biri de gönderici ve alıcı ekranlarında farklı bir işleyişe sahip olması olarak öne çıkıyor. Mesajı gönderen kişinin ekranında içerik, karşı tarafın mesajı ne zaman açtığına bakılmaksızın gönderildikten 5 dakika sonra kaybolacak; alıcı tarafında ise geri sayım sadece mesaj görüntülendiğinde başlayacak.

Kullanıcı gizliliğini korumak adına varsayılan olarak kapalı gelecek olan bu özellik, isteğe bağlı olarak sadece seçilen sohbetlerde manuel olarak aktif edilebilecek. WhatsApp'ın küresel beta testlerinin ardından bu yeniliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.