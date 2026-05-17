Windows Insider programının "Experimental" kanalında test edilmeye başlanan bu yeni güncelleme, kullanıcıların işletim sistemi üzerindeki kontrolünü ve esnekliğini artırmayı hedefliyor. Windows 11'in çıkışından bu yana topluluktan gelen yoğun geri bildirimleri ve eleştirileri dikkate alan şirket, özellikle görev çubuğunun konumlandırılması ve Başlat menüsünün düzenlenmesi konusunda uzun süredir beklenen radikal adımları nihayet hayata geçiriyor.

KONUMU DEĞİŞECEK

Yapılan en büyük yenilikle birlikte Windows 11 kullanıcıları, artık ekranın altına kilitlenmiş olan görev çubuğunu isteğe bağlı olarak ekranın üst, alt, sol veya sağ kenarlarına serbestçe yerleştirebilecek. Bu esneklik, özellikle dikey ekran alanı kazanmak isteyen yazılımcılar, tasarımcılar ve ergonomik çalışma alanına önem veren profesyoneller için büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Üstelik görev çubuğunun konumu değiştirildiğinde, Başlat menüsü ve arama kutusu gibi temel sistem öğeleri de yeni yerleşime otomatik olarak uyum sağlayarak görsel bütünlüğü bozmuyor. Ayrıca dikey görev çubuğu modunda simgelerin üst üste birleştirilmemesi ve pencere etiketlerinin açıkça gösterilmesi sayesinde, kullanıcıların açık uygulamalar arasında geçiş yapması çok daha pratik bir hale geliyor.

TEST SÜRECİNDE

Kullanıcıların işletim sisteminin performans ve güvenilirlik hedefleri doğrultusunda geliştirilen bu yeni yerleşim seçeneklerine, Ayarlar menüsü altındaki "Kişiselleştirme" ve "Görev Çubuğu" adımlarını izleyerek kolayca erişebileceği belirtildi. Microsoft ayrıca dokunmatik ekranlı cihazlar için geliştirilen yeni kaydırma hareketleri ile otomatik gizleme gibi gelişmiş fonksiyonların test sürecinin devam ettiğini ve bu özelliklerin de ilerleyen dönemlerde sisteme dahil edileceğini bildirdi.

Güncellemenin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise ekran alanı kısıtlı olan dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için tasarlanan "kompakt görev çubuğu" modu oldu. Bu mod aktif edildiğinde görev çubuğunun yüksekliği standart boyutundan daha aşağıya çekiliyor ve simgeler küçülüyor. Böylece kullanıcılara ekranda çok daha geniş ve verimli bir çalışma alanı bırakılmış oluyor. Henüz test aşamasında olan ve kararlılık testlerinin ardından tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak olan bu tasarım paketi, Windows 11 tarihindeki en büyük arayüz revizyonlarından biri olarak kabul ediliyor.