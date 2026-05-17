İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ARDA'YI LİSTE BAŞINA YAZDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea‘nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun transferde açılış hamlesi olarak Arda Güler’i kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda da bir diğer Londra ekibi Arsenal ile adı anılan Arda Güler için, İngiliz ekipleri transfer yarışına girecek.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesine hapsolan milli futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte Real Madrid'de düzenli olarak forma şansı bulmuştu. Xabi Alonso'nun formayı emanet ettiği genç yıldız, Arbeloa döneminde de istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giymişti.