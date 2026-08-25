TFF, kadro şişkinliği ve yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle zorlanan kulüpleri yakından ilgilendiren kritik bir hamlede bulundu. HT Spor'da yer alan habere göre; bünyesinde 10+4 sınırının üzerinde yabancı futbolcu bulunduran takımlara Türkiye Kupası kulvarında kolaylık sağlandı. Alınan karar doğrultusunda kulüpler, sözleşmesi devam eden yabancı oyuncuları arasından seçecekleri herhangi 14 ismi kupa maçlarında oynatabilecek.

YENİ KURALDA ÖNEMLİ KISITLAMA

Yeni düzenlemenin detaylarında önemli bir kısıtlama da göze çarpıyor. TFF'nin bu kararı resmiyet kazandırmasının ardından transfer edilecek yeni yabancı futbolcular söz konusu esneklikten yararlanamayacak. Kulüpler, kupa muafiyetini yalnızca kararın açıklandığı an itibarıyla kadrolarında yer alan oyuncular için kullanabilecek.

SÜPER LİG'DE SİSTEM DEVAM

Türkiye Kupası'nda kulüplere nefes aldıran bu özel düzenlemeye karşın Süper Lig’deki statüde bir değişikliğe gidilmedi. Takımlar, lig karşılaşmalarında mevcut 10+4 yabancı kuralına tam uyum sağlamaya devam edecek.