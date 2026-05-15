DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Vira Bismillah. Olanda ve olacakta hayır vardır” paylaşımı, siyasi kulislerde istifa iddialarını beraberinde getirdi. Paylaşım sonrası partisinden ayrılacağı öne sürülen Kaya, söz konusu iddialara açıklık getirdi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kaya, istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye’de siyasi yorumların zaman zaman farklı noktalara çekildiğini ifade etti.

Bir süredir Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatına ilişkin gözlemlerini kaleme aldığı bir kitap üzerinde çalıştığını söyleyen Kaya, ilk bölümü tamamladıktan sonra paylaşımı yaptığını anlattı.

"BİSMİLLAH DENİNCE AKLA PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR"

Paylaşımındaki “Bismillah” ifadesinin yanlış yorumlandığını dile getiren Kaya, “Galiba ülkede ‘Bismillah’ denince akla artık parti değişikliği geliyor. Oysa bu bizim günlük hayatımızın doğal bir parçası. İnsan işe başlarken, dükkân açarken, su içerken bile söyler. Ben de kitabımı temize çekmeye başladığım için bereketli olsun diye böyle bir paylaşım yaptım” dedi.

Kaya, sosyal medya paylaşımının siyasi bir mesaj taşımadığını vurgulayarak, ortaya atılan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.