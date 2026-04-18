Yargıtay’ın emsal kararına göre, kiracılar evden çıkarken yıllar önce ödedikleri sembolik tutarları değil, sözleşmedeki kira/depozito oranına göre hesaplanan güncel tutarları geri alacak.

Davanın temeli 1993 yılına dayanıyor. O dönemde 15 lira depozito ödeyen bir kiracı, 2014 yılında evden ayrılırken parasının pul olduğunu görerek yargıya başvurdu. Yargıtay, paranın alım gücünün korunması gerektiğine hükmederek, ödemenin güncel kira bedeli üzerinden oranlanarak iade edilmesine karar verdi.

YENİ HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Artık "kaç para verdiysen onu alırsın" devri bitti. Hesaplama, sözleşme başlangıcındaki kira ile depozito arasındaki oran üzerinden yapılacak.

Örnek Hesaplama Tablosu:

SÖZLEŞME TARİHİNE DİKKAT

Yargıtay’ın bu kararı, sözleşme tarihlerine göre farklılık gösteriyor:

2012 Öncesi Sözleşmeler: Bu dönemdeki sözleşmelerde Yargıtay, güncel kira üzerinden iadeyi kesin bir kural olarak kabul ediyor.

2012 Sonrası Sözleşmeler: Eğer sözleşmede "2 kira bedeli" gibi genel bir ifade varsa güncel bedel üzerinden iade yapılır. Ancak "Depozito aynen (rakam olarak) iade edilir" şeklinde kısıtlayıcı bir madde varsa güncelleme yapılamayabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA DEPOZİTO KESİLİR?

Ev sahibi, depozitodan kafasına göre kesinti yapamayacak. Kesinti yapılabilmesi için somut kanıt (fatura, fotoğraf) şart.

Kesinti Yapılabilecekler: Ödenmemiş faturalar, kira borçları ve kötü kullanım (kırık cam, hasarlı parke vb.).

Kesinti Yapılamayacaklar: “Kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur.” (Boyanın solması, tablo izleri gibi olağan yıpranmalar kiracıdan kesilemez.)

PARAYI ALAMAZSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer ev sahibi, şartlar sağlanmasına rağmen (borçsuz ve hasarsız teslim) 1 ay içinde ödemeyi yapmazsa, kiracıların izlemesi gereken yol şudur:

-Noter üzerinden ihtarname çekmek.

-Zorunlu arabulucuya başvurmak.

-Elinde anahtar teslim tutanağı olanlar için doğrudan icra takibi başlatmak.

Kritik Uyarı: Yeni sözleşme yaparken "aynen iade edilir" maddesine dikkat edin; bu ifade hak kaybına yol açabilir!