Orta Doğu'da artan tansiyon, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte petrol fiyatlarının tarihi seviyelere yükselmesine neden oldu.



Mart ayında yağmur gibi zamlanan akaryakıt fiyatları, nisan ayında da rekor yükseliş serisine devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynakları, cuma günü Brent Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından akaryakıtta tabelanın salı günü değişeceğini duyurdu.





TARİHİN EN YÜKSEK ZAMMI OLACAK



Hafta içi LPG'ye gelen dev zammın ardından dizel grubu için de Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammı netleşti. Sektör kaynakları, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresinde 7,65 TL artışa gidileceğini açıkladı.



Halihazırda Türkiye'nin Doğu illerinde 80 TL'nin üzerinden satışa sunulan motorin, zam sonrası tarihte ilk kez 90 TL sınırına dayanmış olacak. Öte yandan benzinde de 60 kuruşluk bir artışa gidilmesi bekleniyor.



İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde ise 5 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:





MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 77.38 TL/L

İstanbul (Avrupa): 77.5 TL/L

İzmir: 78.9 TL/L

Ankara: 78.62 TL/L



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 62.49 TL/L

İstanbul (Avrupa): 62.64 TL/L

İzmir: 63.88 TL/L

Ankara: 63.59 TL/L