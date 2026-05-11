Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen feci kazada, bir besi çiftliği yasa boğuldu. Türkkarsak Mahallesi’nde bulunan işletmede çalışan veya o sırada orada bulunan 15 yaşındaki Mehmet D., henüz belirlenemeyen bir sebeple yem karma makinesinin mekanizmasına kapıldı. Talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, dehşet verici kazanın boyutları ablasının onu kurtarma çabasıyla daha da ağırlaştı.

Kardeşinin makineye kapıldığını fark ederek bir an bile tereddüt etmeden yardıma koşan abla, kardeşini çekip kurtarmak isterken kendi kolunu da devasa düzeneğe kaptırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kolu kopan genç kadının durumunun kritik olduğu belirlendi. Ağır yaralı abla, acil müdahale için Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatının baharında makineye kapılarak can veren 15 yaşındaki Mehmet D.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bir aileyi darmadağın eden ve mahallede büyük üzüntüye yol açan bu trajik kazayla ilgili emniyet güçleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.