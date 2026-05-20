Dünya genelinde endişe yaratan Ebola salgınına karşı ülkeler sınır tedbirlerini artırmaya başladı. Son olarak Bahreyn Sivil Havacılık İdaresi, virüsün yayılma riskine karşı radikal bir adım atarak üç Afrika ülkesinden gelecek yabancı yolcuların ülkeye girişini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Küresel sağlık örgütlerinin uyarıları doğrultusunda alınan bu karar, salgının yayılımını önlemeyi amaçlıyor.

KISITLAMANIN KAPSAMI GENİŞ TUTULDU

Alınan resmi karara göre, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’dan Bahreyn’e seyahat etmek isteyen ve Bahreyn vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişleri 30 gün süreyle tamamen askıya alındı. Kısıtlama sadece bu ülkelerden doğrudan gelen yolcuları değil, son bir ay içerisinde bu üç ülkede bulunmuş olan tüm yabancı vatandaşları da kapsıyor. Sınır kapılarında muaf tutulan Bahreyn vatandaşlarının ise ülkeye girişlerinde çok sıkı sağlık kontrollerinden geçirileceği bildirildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Bahreyn yönetiminin bu kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Ebola virüsüne ilişkin paylaştığı güncel veriler ve bölgedeki epidemiyolojik gelişmeler neticesinde aldığı ifade edildi. DSÖ, özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’da yeniden tırmanışa geçen vaka sayıları nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin raporlarına göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde halihazırda yüzlerce vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜMCÜL VİRÜSÜN GEÇMİŞİ KORKUTUYOR

İlk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, Afrika kıtasında dönemsel olarak ortaya çıkarak büyük yıkımlara yol açmasıyla biliniyor. Özellikle 2014-2017 yılları arasında Batı Afrika’da yaşanan büyük salgın, insanlık tarihinin en geniş çaplı ve en ölümcül Ebola dalgası olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar, virüsün yüksek bulaşıcılık ve ölüm oranına sahip olması nedeniyle uluslararası uçuş kısıtlamalarının salgını kontrol altına almada kritik bir rol oynadığını belirtiyor.