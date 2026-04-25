Dünyanın en yüksek kesintisiz şelalesi olan Angel Şelalesi, 979 metrelik devasa yüksekliğiyle fizik kurallarını zorlayan doğa olaylarına sahne oluyor. Auyan-tepui dağının zirvesinden dökülen su kütleleri, yüksekliğin etkisiyle zemine ulaşamadan form değiştirerek havada asılı kalıyor.

YERÇEKİMİ VE HAVA DİRENCİ AYNI ANDA BULUŞUYOR

Venezuela’nın Canaima Ulusal Parkı’nda bulunan şelale, serbest düşüş mesafesinin uzunluğu nedeniyle dünyadaki diğer örneklerinden ayrılıyor. Yaklaşık bir kilometreyi bulan bu düşüş sırasında su kütlesi, hava direnciyle karşılaşarak "atomizasyon" adı verilen bir sürece giriyor. Su molekülleri parçalanarak ağır bir sıvı kütlesinden ince bir su buharına dönüşüyor.

SIVI FORMDAN SPREY FORMA GEÇİŞ YAPIYOR

Şelalenin alt kısımlarına doğru ilerleyen su, tamamen sise dönüştüğü için bölgedeki rüzgar akımları tarafından yakalanıyor. Bu durum, suyun aşağıda birikmek yerine geniş bir alana sis olarak dağılmasına neden oluyor. Uzaktan bakıldığında suyun yere çarpmadan havada yok olduğu izlenimi veren bu fenomen, aslında suyun sıvı formdan sprey formuna geçiş yapmasından kaynaklanıyor.

SIK SIK GÖKKUŞAĞI OLUŞUYOR

Yere doğrudan bir darbe ile inmeyen, bunun yerine bir bulut tabakası gibi dağılan su buharı, dağın eteklerindeki bitki örtüsü için sürekli bir nem kaynağı oluşturuyor. Havada asılı kalan bu yoğun sis tabakası, güneş ışınlarının açısına bağlı olarak bölgede sık sık gökkuşağı oluşmasına da zemin hazırlıyor.