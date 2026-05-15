

Kripto varlık platformu BitHero, faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, platform 1 Haziran 2026 itibarıyla tamamen kapanacak ve gerekli bildirimler SPK başta olmak üzere ilgili otoritelere iletildi.

Açıklamada paylaşılan takvime göre, 15 Mayıs 2026 saat 18.00 itibarıyla TL ve kripto yatırma işlemleri durdurulacak.

17 Mayıs 2026 saat 23.59’dan itibaren ise platformdaki alım-satım işlemleri sonlandırılacak ve açık emirler iptal edilecek.

1 HAZİRAN SON GÜN

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların 1 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar TL bakiyelerini banka hesaplarına, kripto varlıklarını ise belirlenen cüzdan adreslerine çekebileceği belirtildi.

BitHero, süreç boyunca çekim işlemlerinin kesintisiz devam edeceğini ve destek kanallarının 7 gün 24 saat açık olacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, kullanıcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı.