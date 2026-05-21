Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia, 2027 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka teknolojilerine olan talebin patlamasıyla birlikte gelirlerini yıllık bazda yüzde 85 oranında artıran şirket sadece bir çeyrekte elde ettiği kazançla devlete bağlı ekonomilerle yarışır hale geldi. Nvidia’nın mevcut piyasa değeri Borsa İstanbul’da işlem gören tüm şirketlerin toplam değerini yaklaşık 9 kat geride bıraktı.

GELİRİ YÜZDE 85 ARTTI

Nvidia, nisan ayında sona eren üç aylık dönemde gelirini 81,62 milyar dolara çıkardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 44,06 milyar dolar olan bu rakam, piyasa beklentilerini (78,86 milyar dolar) açık ara geçti. Şirketin net karı ise dudak uçuklatan bir artışla 42,96 milyar dolara ulaştı. Özellikle veri merkezi segmenti yıllık yüzde 92 artış göstererek 75,2 milyar dolarla rekor kırdı.

NVIDIA TEK BAŞINA BORSA İSTANBUL'U SATIN ALABİLİYOR

Finansal verilere göre Nvidia ile yerel piyasalar arasında devasa uçurum var. Bugün Nvidia satıldığı takdirde elde edilecek nakit ile Borsa İstanbul (BIST) yaklaşık 8-9 kez tamamen satın alınabiliyor. NVIDIA'nın piyasa değeri 5.7 trilyon doları aştı.

Daha çarpıcı bir başka detay ise Türkiye’nin yıllık GSYH’si yaklaşık 1,64 trilyon dolar seviyesinde Nvidia’nın yıllık geliri 300-350 milyar dolar bandına koşuyor. Bu durum, tek bir teknoloji şirketinin koskoca bir ülkenin yıllık ekonomik üretiminin 4’te 1’ine denk geldiğini gösteriyor.

TÜRK DEVLERİNİN BİR YILLIK KAZANCINI 3 AYDA KATLADI

Borsa İstanbul’un lokomotifleri olan devlerin yıllık ciroları şirket bazında ortalama 15-20 milyar dolar seviyelerinde seyrederken Nvidia’nın sadece 3 aylık geliri olan 81,6 milyar dolar, Türkiye’nin en büyük 4-5 sanayi devinin bir yıllık toplam gelirinden daha fazla bir nakit akışı bulunuyor.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA'DAN DA BÜYÜK

Tek başına Nvidia piyasa değeri Avrupa’daki borsa endeks değerlerinden daha büyük.

"İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI GENİŞLEMESİ"

Bilanço sonrası açıklamalarda bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang, yaşanan süreci tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. Huang, şunları söyledi:

"Yapay zeka fabrikalarının inşası, insanlık tarihinin en büyük altyapı genişlemesi olarak olağanüstü bir hızla ivme kazanıyor. Artık ajan yapay zeka gerçek değer üretiyor ve sektörler genelinde hızla yaygınlaşıyor."

GELECEK BEKLENTİLERİ

Şirket yönetimi, elde edilen devasa kârın ardından hissedarlarını da ödüllendirme kararı aldı.

Üç aylık nakit temettü, hisse başına 1 sentten 25 sente yükseltildi.

Yönetim kurulu, 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım yetkisi verdi.

Şirket, ikinci çeyrekte gelirinin 91 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.