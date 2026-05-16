Tayland'ın Bangkok şehrinde bir yük treninin halk otobüsüne çarpması sonucu çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı.

İtfaiye ve polisin yaptığı açıklamalara göre öğleden sonra Makkasan İstasyonu yakınlarında gerçekleşen bu büyük kazada alevler otobüsle birlikte çevredeki otomobilleri ve motosikletleri de sardı.

Tayland merkezli The Nation yayın organı ise yük treninin çarpmasıyla otobüsün aniden parladığını ve çevredeki diğer araçların da ciddi şekilde hasar gördüğünü aktardı.

İtfaiye ekipleri tazyikli suyal müdahale etti, mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışarak yangını kontrol altına almayı başardı.

Yetkililer olay yerinde soğutma çalışmalarının ve gaz tahliyesinin sürdüğünü belirterek enkaz altında kalanları arama çalışmalarının devam ettiğini ekledi.

Faciadan sonra soruşturma başlatıldı.