Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Kurbanlık amacıyla satışa çıkarılan ve bir kamyonete bağlı olan boğa, yularını kopararak bulunduğu yerden uzaklaştı.
Pazar alanında serbest kalan boğa, çevredeki insanların bulunduğu alana doğru yöneldi. Alanda bulunan kişiler etrafa dağılarak durumdan korunmaya çalıştı. Olay esnasında yaşanan anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Bir süre alanda başıboş dolaşan hayvan, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak yeniden bağlandı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.