Panathinaikos'un patronu Dimitris Giannakopoulos, Türk başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından sessizliğini bozarak içini döktü. Ataman ile aralarında saha içi ve dışında özel bir bağ kurulduğunu ifade eden Giannakopoulos, tecrübeli teknik adama duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Ergin’i seviyordum, seviyorum ve sonsuza kadar seveceğim. Onun basketboldaki karakterimin adeta dengi olduğunu düşünüyorum. Aynı inançlara, aynı ruh yapısına sahibiz. Sezon boyunca bazı şüpheler vardı. İnsanlar onu daha önce değiştirmem gerektiğini söylüyordu, ama ben bunu asla yapmazdım."

"DOSTLUK BAŞKA, İŞ BAŞKA"

Kararın dostluk duygularıyla değil, tamamen kulübün profesyonel çıkarları doğrultusunda alındığını belirten Giannakopoulos, görüşme gününün kendisi için ne kadar yıpratıcı geçtiğini anlattı.

Türk koçun kulüpte derin izler bıraktığına dikkat çeken Giannakopoulos, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Onunla görüşmeye gittiğim gün, basketbol kariyerimin en zor günlerinden biriydi çünkü o benim arkadaşım. Günün sonunda, iş açısından en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı verdim. Ama benim için çok zordu. Herkesin düşündüğünden çok daha az sorumluluk payı olduğunu düşündüğünüz biriyle ilişkinizi sonlandırmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Ergin takıma çok yakınlaştı. Benimle, taraftarlarla, soyunma odasındaki insanlarla çok güçlü bir bağ kurdu."