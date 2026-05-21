Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi (KYSEA), gerçekleştirdiği son toplantıda ülkenin hava savunma yapılanmasını ve deniz kuvvetlerini yakından ilgilendiren önemli kararlara imza attı.

Atina yönetimi, Türkiye karasına yakın Kerpe Adası ve Dimetoka’da geçici olarak görevlendirilen Patriot hava savunma sistemi bataryalarının daimi üslerine geri çekilmesini onaylarken, deniz kuvvetlerini güçlendirmek adına İtalya’dan iki adet Bergamini sınıfı FREMM fırkateyni tedarik edilmesine yeşil ışık yaktı.

"TÜRK-YUNAN İLİŞKİSİYLE BAĞLANTISI YOK"

Yunan savunma kaynakları, Patriot bataryalarının geri çekilmesi kararının Ege’deki gerilim veya Türk-Yunan ilişkileriyle bir bağlantısı bulunmadığını savundu. Yetkililer, bölgedeki balistik füze tehdidine yönelik yüksek alarm seviyesinin düşürülmesinin ardından operasyonel duruşun yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Söz konusu sistemler, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim sürecinde NATO’nun bölgesel hava savunma şemsiyesini güçlendirmek amacıyla konuşlandırılmıştı. Özellikle Dimetoka’daki bataryanın, komşu ülke Bulgaristan’ın hava savunmasına destek sağlama misyonunu da yürüttüğü biliniyor.

İTALYANLARDAN HARP GEMİSİ ALACAKLAR

Toplantının en dikkat çekici gündem maddelerinden birini Yunan Donanması’nın modernizasyon çalışmaları oluşturdu. Atina yönetimi, deniz kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarını karşılayacak bir ara çözüm olarak İtalya’dan ikinci el iki adet Bergamini sınıfı FREMM fırkateyninin satın alınmasını kararlaştırdı.

Bunun yanı sıra envanterde bulunan Alman yapımı MEKO sınıfı fırkateynlerin kapsamlı modernizasyon programı da onaylandı. Bu süreçle birlikte mevcut platformların sensör, savaş yönetim sistemi ve elektronik altyapılarında ciddi iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.

145 METRE UZUNLUĞUNDA

Yunanistan'ın tedarik listesine eklediği İtalyan Bergamini sınıfı FREMM fırkateynleri, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen yüksek teknolojili çok amaçlı platformlar olarak biliniyor. Yaklaşık 145 metre uzunluğa ve 6 bin 900 ton ağırlığa sahip olan bu gemiler, radarda düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkıyor.

Üretim amaçlarına göre genel maksat veya denizaltı savunma harbi için farklı silah sistemleriyle donatılabilen bu fırkateynler, İtalya ve Fransa'nın yanı sıra Mısır, Fas ve Endonezya gibi ülkelerin donanmalarında da görev yapıyor.