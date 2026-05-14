Yurtdışına seyahat edecek vatandaşların en sık ihmal ettiği konular arasında seyahat sağlık sigortası yer alıyor.

Hevacir Turizm Seyahat Planlama Müdürü Sezai Şengül, birçok kişinin sağlık sigortasını yalnızca vize başvurusu için gerekli bir belge olarak gördüğünü, ancak Avrupa ülkelerinin bu konuya çok daha hassas yaklaştığını söyledi.

Özellikle Schengen vizesi başvurularında sunulan sağlık sigortalarının tarih aralıklarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şengül, vatandaşların çoğu zaman sadece ilk seyahatlerini kapsayan poliçeler yaptırdığını belirtti.

Uzun süreli vize alan kişilerin daha sonraki yurtdışı seyahatlerinde yeni sigorta yaptırmayı unuttuğunu ifade eden Şengül, sınır polislerinin de özellikle bu noktayı kontrol ettiğini kaydetti.

Avrupa ülkelerinin temel kaygısının, ülkeye gelen kişinin yaşayabileceği sağlık sorunlarında tüm mali yükün devlete kalmaması olduğunu belirten Şengül, “30 bin Euro teminatlı sağlık sigortaları hem vize sürecinde hem de ülkeye girişte yolcular için önemli avantaj sağlıyor” dedi.

“VİZE ALMAK SÜRECİN SONU DEĞİL”

Son dönemde sosyal medyada gündem olan ve sağlık sigortası eksikliği nedeniyle ülkeye alınmayan kadın yolcu olayına da değinen Şengül, vatandaşların en büyük yanılgısının vizeyi aldıktan sonra tüm işlemlerin tamamlandığını düşünmeleri olduğunu söyledi.

Şengül’e göre asıl değerlendirme, pasaporttaki vizeden sonra başlıyor. Çünkü ülkeye girişte son kararı sınır polisi veriyor. Sınır görevlilerinin; seyahat amacı, otel rezervasyonu, dönüş bileti, nakit para miktarı, kredi kartı ve sağlık sigortası gibi pek çok konuda yeniden belge talep edebildiğini belirten Şengül, “Bu belgeleri konsolosluğa sundunuz diye sınır polisi tekrar istemeyecek diye bir durum yok” ifadelerini kullandı.

SORGULAMA TÜRKİYE’DE BAŞLIYOR

Özellikle Amerika uçuşlarında denetimlerin çok daha sıkı olduğunu vurgulayan Şengül, yolcuların sorgusunun Türkiye’den çıkmadan başladığını söyledi.

Havalimanlarında güvenlik görevlilerinin yolculara seyahat nedenlerini, ne kadar kalacaklarını ve geri dönüp dönmeyeceklerini sorabildiğini belirten Şengül, bazı durumlarda yolcunun uçağa alınmama ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Şengül, “Yetkililer sizin turist olarak değil, ülkede kalma amacıyla seyahat ettiğinizi düşünürse uçuşunuz iptal edilebilir. Aynı şekilde sınır polisi de ülkeye girişinizi reddedebilir” dedi.

SCHENGEN VİZELERİNDE İLK GİRİŞ ÖNEMLİ

Schengen vizeleri konusunda da vatandaşların önemli hatalar yaptığını söyleyen Şengül, Bulgaristan üzerinden alınan bir vizeyle ilk girişin Almanya’ya yapılmak istenmesini örnek gösterdi.

Bu durumda yolcunun uçağa binebildiğini ancak Almanya’daki sınır polisinin “Bu vizeyi neden başka bir ülke üzerinden aldınız?” sorusunu yöneltebildiğini ifade eden Şengül, ilk giriş yapılmayan Schengen vizelerinde zaman zaman kötü niyet şüphesi oluşabildiğini belirtti.

“6 AYLIK PASAPORTLA YURTDIŞINA ÇIKILAMAZ”

Pasaport süreleriyle ilgili de önemli uyarılarda bulunan Şengül, özellikle umre ve hac ziyaretlerinde vatandaşların maliyeti düşük olduğu için kısa süreli pasaport tercih ettiğini söyledi.

Ancak birçok ülkenin pasaportta en az 6 ay geçerlilik şartı aradığını belirten Şengül, “6 aylık pasaportla zaten yurtdışına çıkamazsınız. Hatta 10 yıllık pasaportunuzun son 6 ayına girdiyseniz yine sorun yaşayabilirsiniz” diye konuştu.

Türk vatandaşlarının iki bordo pasaport taşıma hakkı bulunduğunu hatırlatan Şengül, pasaportlardan biri konsolosluk işlemlerindeyken diğer pasaportun aktif olarak kullanılabileceğini ancak bunun başvuru sırasında özellikle belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

İNGİLTERE VİZELERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN KRİTİK AYRINTI

İngiltere vizelerinde çocuk yolcular için “accompanied” ve “unaccompanied” ayrımının büyük önem taşıdığını belirten Şengül, ailelerin çoğu zaman bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi.

“Accompanied” vizelerde çocuğun seyahatinin anne, baba veya belirlenen yetişkinin pasaportuna bağlı olduğunu anlatan Şengül, ilgili kişi olmadan çocuğun İngiltere’ye giriş yapamayacağını kaydetti.

Özellikle uzun süreli vizelerde ilerleyen süreçte bunun ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade eden Şengül, ailelerin çocukları için bağımsız vize talep etmelerinin daha doğru olacağını vurguladı.

7 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDAN HARÇ ALINMIYOR

Şengül, yurtdışı çıkış harcı konusunda da vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaptı.

7 yaşından küçük çocuklardan yurtdışı çıkış harcı alınmadığını belirten Şengül, sistem ödeme kabul etse bile bu ücretin gereksiz yere yatırıldığını söyledi.

Yanlışlıkla ödeme yapan ailelerin, dekontla birlikte vergi dairesine başvurarak ücret iadesi alabileceklerini ifade eden Şengül, seyahat öncesinde tüm detayların dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.