Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Görüşme Dolmabahçe Sarayı'nda başladı.

Bu ziyaret Erdoğan'ın, Kiev'i Rusya ile Türkiye arasında bulunan ve birçok Avrupa ülkesine de gaz sağlayan boru hattını hedef almaya çalıştığı iddiasında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten bir gün sonra gerçekleşti.

Zelenski, X üzerinden yaptığı açıklamada “Önemli toplantıların planlandığı İstanbul'a geldim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler hazırlandı” dedi.

Zelenski “İnsanların hayatlarını gerçekten korumak, istikrarı artırmak ve hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da güvenliği garanti altına almak için ortaklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz” diye ekledi.

Zelenski, Ortodoks Hıristiyan kilisesinin ruhani lideri olan Rum Ortodoks Patriki I. Bartholomeos ile de görüşecek.

Kiev, Ortodoks Paskalya tatili boyunca enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını da içeren bir ateşkes için baskı yapıyor.