Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette barış için yeni bir yol haritası sundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gebele kentinde bir araya gelen Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan topraklarında görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

ABD öncülüğündeki diplomatik görüşmelerin durakladığı bir dönemde gelen bu teklifle Zelenski, İstanbul ve Cenevre'deki barış görüşmelerinden sonra yeni bir yol haritası sundu.

Ukrayna lideri bu konuda net bir duruş sergiledi. Zelenski, "Rusya'nın bu adaletsiz savaşı sona erdirmek için kendinde güç bulması Ukrayna için hayati önem taşıyor" dedi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve çok kültürlülüğün sembolü olan Gebele şehri, bu kritik diplomatik hamleye ev sahipliği yaparak bölgedeki stratejik önemini bir kez daha kanıtladı.

'AZERBAYCAN'DA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

Moskova bugüne kadar liderler düzeyindeki görüşmelerin sadece Rusya sınırları içinde yapılmasını şart koşuyordu.

Kremlin yönetimi toprak tavizi taleplerinden ödün vermezken Kiev ise Belarus veya Rusya dışındaki herhangi bir ülkede müzakereye açık olduğunu vurguladı.

Zelenski daha önce Türkiye ve İsviçre’de yürütülen benzer süreçleri hatırlatarak üçlü görüşmelere hazır olduklarını belirtti.

İlham Aliyev ise iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini kararlılıkla ifade etti.

Azerbaycan lideri savaşın hemen öncesindeki Kiev ziyaretini anımsatarak bir sonraki randevunun Ukrayna'da gerçekleşeceğini müjdeledi.

Ukrayna Devlet Başkanı "Rusya diplomasiye hazır olduğu sürece biz de Azerbaycan'da gerçekleşecek görüşmeler için kesinlikle hazırız. Azerbaycan Cumhurbaşkanına üçlü görüşmelere hazır olduğumuz bilgisini verdik." dedi.